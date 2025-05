Uuring paljastab: just nii eelistab ostelda Z-põlvkond

«Mõneti üllatava tulemusena selgus uuringust, et ka Z-põlvkonna noored eelistavad endiselt pigem füüsilisi poode kui veebipoode. See näitab selgelt, et kuigi noorukid on digilahenduste kasutamises väga head, siis on inimeste jaoks toodete nägemine, proovimine ja katsumine endiselt väga oluline ja füüsilised poed ei kao mitte kuhugi,» selgitas uuringu tulemusi Baltikumi suurima kaubandustehnoloogiafirma StrongPoint Eesti haru võtmekliendihaldur Anton Martšenko.