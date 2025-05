Trump vähendab väikepakkide tollimaksu

President Trump rõhutas, et osa tollimakse on vaid ajutiselt peatatud ning need võivad kolme kuu pärast taas tõusta, kui läbirääkimistes edasiminekut ei toimu. Samas pidas ta ebatõenäoliseks, et need taastuvad varasemale 145-protsendilisele tasemele. Trump kinnitas, et USA ei soovi Hiinat kahjustada, kuigi ta usub, et Hiina on juba oluliselt kannatanud. Ta lisas, et loodab kohtuda Hiina riigipea Xi Jinpingiga võimalusel juba selle nädala lõpus.