LHVs oli aprillis tugev hoiuste kasv, siit ei maksa otsida kellegi ülevõtmist

Enne Danske Banki Eesti laenuportfelli ülevõtmist kaasas LHV kõvasti hoiuseid hoiuseplatvormidelt. Sellest võiks spekuleerida, et ehk on mingi suurem ost ees. LHV leidis hoiuste kiirele kasvule teise põhjenduse.

«Pigem on suur hüpe hoiustes seotud mitme teguri sattumisega ühele kuule,» ütles LHV finantsjuht Meelis Paakspuu. «Ettevõtete panganduses on klientide poolelt mõned suuremad lühiajalised rahapaigutused. Finantsvahendajate hoiustes eksisteerib pidev volatiilsus, aprillis ülespoole. Kuna LHV finantsvahendajate hoiuseid laenuandmiseks ei kasuta, siis need üldist likviidsusolukorda ei mõjuta. Aasta algus oli jaeklientide hoiuste vaates aeglasem, aprill seevastu kompenseeris varasemat. Platvormide hoiuste osas esimese kolme kuuga vähendasime 200 miljoni euro võrra, nüüd otsustasime hoiuseid suurendada. Oleneb intressitasemetest, kui on võimalik hoiuseid odavalt kaasata, siis kasutame võimalust.»