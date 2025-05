LHVs oli aprillis tugev hoiuste kasv

HV Group teenis aprillis 10,8 miljonit eurot puhaskasumit. Tütarettevõtete lõikes teenis AS LHV Pank puhaskasumit 10,1 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 83 000 eurot, AS LHV Kindlustus 319 000 eurot ja AS LHV Varahaldus 68 000 eurot. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli 19,1% ning finantsplaan püsib.