Teid ei ehitata Asfaltsegude tootmine on kukkunud 18 aasta madalaimale tasemele

Taristuehitajate Liidu kogutav statistika näitab, et 2024. aastal toodeti asfaltsegusid 974 000 tonni. Taristuehituse Liidu tegevjuhi Tarmo Trei sõnul on see viimase 18 aasta jooksul – nii kaua kui üldse on statistikat kogutud – kõige väiksem maht. «Aastatel 2018-2022 toodeti Eestis keskmiselt asfaltsegusid üle 1,6 miljoni tonni aastas ehk sellega võrreldes toodeti 2024. aastal asfaltsegusid ca 40 protsenti vähem,» märkis Trei.

Taristuehitajate kogutav statistika näitab ka seda, et teede pindamise tehnoloogiat kasutati mullu ca 9,4 miljoni ruutmeetri ulatuses. «See on samuti väikseim maht, mida on tehtud viimase 18 aasta jooksu,» nentis Trei. Teede pindamine on peamine viis nende eluea pikendamiseks. Eelneva viie aasta (2019-2023) keskmine pindamiste maht on olnud 14,1 miljonit ruutmeetrit ehk sellega võrreldes tehti pindamist eelmisel aastal vähem ca 33 protsenti.