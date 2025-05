Swedbanki privaatpanganduse klientide seas hiljuti tehtud uuringust selgub, et ligi veerand investoritest usub, et lähiajal on enim tõusupotentsiaali tehnoloogiaettevõtete aktsiatel, mis tähistab võrreldes möödunud aastaga kahe protsendipunkti suurust kasvu. Tehnoloogia kõrval nähakse palju arenguruumi ka energia- ja kaitsetööstuse aktsiatel, mille mõlema tugevasse kasvupotentsiaali usub 13 protsenti vastanutest, võrreldes mulluse kümnendikuga vastajaskonnast.