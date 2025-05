Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas 12. mail 2025, et Euroopa Liit (EL) on kaubandusküsimustes «paljuski hullem kui Hiina», süüdistades EL-i ebaõiglases kohtlemises ja ähvardades karmimate tollimaksudega. Hiina ja USA leppisid seevastu kokku teineteisele kehtestatud karistustollide leevendamises, kirjutas Politico.

Trumpi sõnul on USA-l EL-iga peetavates kaubanduskõnelustes kontrolliv positsioon. «Oh, nad tulevad palju alla. Te vaadake. Meie käes on kõik kaardid. Nad on meid väga ebaõiglaselt kohelnud,» valas ta end välja.