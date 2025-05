Bill Gates loobub miljardäri staatusest ja kingib oma varanduse maailmale

Maailma üks tuntumaid tehnoloogiagigante ja miljardäre, Bill Gates, on järjekindlalt liikumas oma lubaduse suunas: jagada laiali kogu oma varandus. «Ma ei soovi jääda miljardäriks, tahan kaduda sellest nimekirjast,» kirjutas Gates oma isiklikus blogis. «Esimese 25 tegevusaasta jooksul andis Gatesi Fond ära üle 100 miljardi dollari. Järgmise kahe aastakümne jooksul kahekordistame oma annetuste mahtu,» seisab blogi seinal. Hetkel on Bill Gatesi hinnanguline netoväärtus ligi 108 miljardit dollarit, kuid ta kinnitab, et see ei jää tema nimele kauaks.