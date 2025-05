Vendade Trumpide toetatud American Bitcoin läheb börsile

American Bitcoin asutati 2025. aasta märtsis koostöös krüptokaevandusettevõttega Hut 8, millele kuulub ettevõttes 80-protsendiline osalus. Eric Trump täidab ettevõttes strateegiajuhi rolli, Donald Trump jr on samuti üks kaasosalistest, kuid ei ole täpselt teada, millist ametikohta tema täidab. Eric Trump kinnitas, et uue ettevõtte eesmärk on saada maailma suurimaks ja tõhusaimaks bitcoin'i kaevandajaks ning neil on plaan luua strateegiline bitcoin'i reserv.