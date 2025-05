Läti parlamendi Rail Balticu uurimiskomisjoni esimees Andris Kulbergs ütles esmaspäeval peetud riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis, et 2030. aastaks Läti Eesti-poolset Rail Balticu ühendust valmis ei saa. Olukord olla selline, et praegu on Läti prioriteediks võtnud põhitrassi. Ca 200 kilomeetrist Rail Balticu tassist, mis Lätil on, on suudetud projekteerida 43 kilomeetrit. Daugavast põhja poole pole aga veel projekteerima hakatud. Kulbergs nentis ka, et Lätil on probleeme projekti finantseerimisega. Käesoleva aasta detsembriks saavad otsa kõikide kolme Balti riigi Rail Balticu rahad ja riigid peavad juba nüüd, suvel, koos arutama, milliseid rahastusotsuseid tehakse. Euroopa Liidust võiks järgmine raha tulla 2029. aastal. Läti enda riigieelarvest selliseid vahendeid ei paista - seda enam, nagu Kulbergs rõhutas, kuna Läti peab praegu ehitama ka NATO harjutusala, piirirajatisi, via Balticat ja muud. Puudu on ca 4.5 miljardit eurot.