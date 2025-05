Uuringust selgus, et Eurovisiooni nädalal maksab majutus Booking.com-is keskmiselt 6024 eurot, mis on 139 protsenti kõrgem hind kui nädal enne ja 137 protsenti kõrgem kui nädal pärast sündmust. Airbnb-s tuleb samadel kuupäevadel kuue öö eest välja käia keskmiselt 1804 eurot – see on 130 protsenti rohkem kui nädal enne ja 164 protsenti rohkem kui nädal hiljem.