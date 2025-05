2025. aasta kevadeks on Eesti kinnisvaraturg jõudnud uude tasakaalupunkti: euribor on püsinud kõrgel, kuid turuosaliste silmad on juba suunatud Euroopa Keskpanga võimalikule intressilangetusele aasta teises pooles. Kuidas see mõjutab elamispindade ja ärikinnisvara hindu, ostuotsuseid ja arendustegevust?