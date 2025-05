Tõnu Mertsina: USA kaubanduspoliitika hägustab Eesti ekspordi väljavaadet

«Eesti päritolu kaupade eksport suurenes aastases võrdluses 12 protsenti, millele andsid tugevaima tõuke kokkupandavate puitehitiste, puitoodete, mõõteseadmete, raua ja terase ning elektriseadmete väljavedu. Nendest viiest kaubagrupist tuli ligi kaks kolmandikku märtsikuisest ekspordikasvust. Kuigi puittoodete ja kokkupandavate ehitiste kasvu taga on paljuski aastatagune madal võrdlusbaas, näitab eksport kasvu ka kuises võrdluses ehk see on ka tegelikult kasvamas,» tõi Mertsina pressiteates välja.