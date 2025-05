VAATA OTSE Erikomisjon arutab automaksu mõju

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu tõi välja, et pärast automaksu ja registreerimistasu kehtestamist on autode müük drastiliselt langenud. «Kuna automüük on kukkunud rohkem kui poole võrra, on sellel oluline mõju ka riigieelarvele, sest müümata autodelt jääb saamata mitte ainult registreerimistasu, vaid ka käibemaks,» ütles Reinsalu.