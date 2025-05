JÄRELEVAADATAV Erikomisjon arutab automaksu mõju: registreerimistasu on laekunud plaanitust kolm korda vähem

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben lausus, et esimeste kuudepõhjal on vara veel kaugeleulatuvaid järeldusi teha ning märtsi ning aprillikuu müüginumbrid lubavad loota, et turg on tasapisi taastumas ning stabiliseerumas.

Aasta algus on Abeni sõnul olnud väga drastiliselt erinev ja seetõttu ei ole veel selle aasta prognoose ka ümber hinnatud.

Maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi sõnul on mootorsõidukimaksu IT- lahenduse väljatöötamise kulu 1,2 miljonit eurot, Jooksvalt on selle lahenduse käitamisega palgal kaks inimest.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esmaspäevasel avalikul istungil arutati mootorsõidukimaksu rakendumise mõju riigieelarvele.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu tõi välja, et pärast automaksu ja registreerimistasu kehtestamist on autode müük drastiliselt langenud. «Kuna automüük on kukkunud rohkem kui poole võrra, on sellel oluline mõju ka riigieelarvele, sest müümata autodelt jääb saamata mitte ainult registreerimistasu, vaid ka käibemaks,» ütles Reinsalu.