JÄRELEVAADATAV Erikomisjon arutab avalikult Rail Balticuga seotud riske: ministeeriumil puudub riskianalüüs ja varuplaan

«Kuna riikidevaheline koordinatsioon on puudulik, oleme kutsunud istungile Läti parlamendi RB uurimiskomisjoni esimehe, et saada aru, mis etapis projekt hetkel Lätis on, millised on võimalikud ohud ning millal võib nende hinnangul raudtee valmis saada,» selgitas esimees, kelle sõnul kliimaministeeriumil puudub riskianalüüs ja varuplaan olukorraks, kus Eesti omalt poolt ehitab raudtee valmis, kuid Läti seda ei tee ning see omakorda tekitab küsimusi, miks soovib Eesti korraldada rongide hanke praegu ja eraldi, mitte kolme Balti riigi ühise hankena.