E-smaspäev toob kokku seni suurima arvu osalejaid

Lisatud on ka filtreerimisvõimalus – pakkumisi saab sortida näiteks soodustuse suuruse järgi.

Eelmine E-smaspäev toimus märtsis, kui eestlased tellisid kuu kokkuvõttes ettevõtetest pakiautomaatidesse kokku 1,52 miljonit pakki, kasvades aastavõrdluses 13 protsenti. «Olulise panuse andis siia just E-smaspäeva toimumine. Samuti on oluline näitaja, et märtsis telliti pakimahust ligi 72 protsenti Eesti ettevõtetest ja 28 protsenti välismaalt,» lisas Väät.