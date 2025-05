Facebooki emafirma Meta moosib rahvusliku julgeoleku ning Pentagoni endisi ametnikke, et need aitaks ettevõttel müüa virtuaalreaaluse ja tehisaruteenuseid valitsusele. Terve hulk valitsuse endiseid ametnikke kinnitasid ajakirjale Forbes, et nad on Meta personali püüdlustest teadlikud.