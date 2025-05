Kaitseministeerium vähendab bürokraatiat: relvaseaduse uuendus annab kaitsetööstusele uue hoo

Eesti kaitsetööstussektor seisab silmitsi suure probleemiga: sektor on ülereguleeritud ja mis veel hullem – puudusid selged definitsioonid, mis tekitas lubade väljastamisel suuri tõlgendamisvõimalusi. See tekitas ettevõtjatele paraja peavalu. «Uued rakendusaktid aga täpsustavad, millise relvaosa või lahingumoona puhul on vaja luba ja millisel puhul mitte,» selgitas kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp. «Täna on probleem selles, et kui sa lähed drooniga politsei tegevuslubade komisjoni ja ütled, et lisad siia lõhkekeha, siis öeldakse, et tegu on sõjarelvaga. Kui need aktid jõustuvad või eeskätt üks neist, siis drooni tootmiseks luba pole vaja. Võib toota ka konksu, mille külge moon panna ja ka selleks pole tulevikuks enam luba vaja. Tegevusluba on vaja alles siis, kui lisada droonile lõhkepea.»