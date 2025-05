Euroopa Liit investeerib miljard eurot Ukraina sõjatööstusse

Kogu teise osamakse maht on 1,9 miljardit eurot ning see jaguneb järgmiselt: 450 miljonit eurot Ukraina õhukaitse toetuseks, 450 miljonit eurot laskemoona soetamiseks ja miljard eurot Ukraina kaitsetööstuse arendamiseks.

«Me oleme teinud olulise sammu – Euroopa kasutab Venemaa agressiooni tagajärjel külmutatud vara tulu selleks, et tugevdada Ukraina kaitsevõimet,» ütles Tsahkna. «See on moraalselt ja poliitiliselt õige tee, sest Venemaa on Ukrainas tekitatud kahju põhjustaja ja jätkab nende tekitamist,» rõhutas Tsahkna. "Ootan aga konkreetseid samme selles suunas, et Ukraina heaks jõuaks kasutusse ka Venemaa külmutatud varade põhiosa."