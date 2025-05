USA rahandusminuster Scott Bessenti arvates on Hiina tolliläbirääkimiste lihtnevastane

Täna peaksid Genfis (Šveits) algama USA ja Hiina vahelised tolliläbirääkimised.

President Donald Trumpi arvates on USA jaoks tollisõda lihtne, sest Hiina müüb USAsse kolm korda rohkem kaupu kui USA Hiinasse, mistõttu hiinlaste jaoks on see valusam, kirjutab uudisteagentuur AP.