Saksamaa valitsusjuht soovitab euroliidul rohenõuded leevendada

Ettevõtted kurdavad, et uued reeglid takistavad neid suurendamast konkurentsivõimet võistluses Hiina ja USA-ga.

«Me loodame, et teatud direktiive on võimalik tühistada,» lisas ta, viidates eeskätt ettevõtete kestlikkusalase hoolsuskohustuse direktiivile (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD).

Euroopa Komisjon tegi veebruaris ettepaneku lükata CSDDD jõustamine 2028. aastani edasi, et ettevõtted saaksid selleks paremini valmistuda.

Brüssel on lubanud reegleid lihtsustada, et vähendada bürokraatiat ja aidata Euroopa ettevõtetel konkurentsivõimet parandada.

Merz on varasemalt rohepöörde suhtes väljendanud pragmaatilist ja majanduskeskset lähenemist. Tema seisukohad peegeldavad konservatiivset arusaama, kus keskkonnapoliitika peab olema tasakaalus majanduse konkurentsivõimega.

Merz on rõhutanud, et keskkonnakaitse ei tohiks ohustada Saksamaa tööstusbaasi ega põhjustada töökohtade kadumist. Ta on kritiseerinud liiga ambitsioonikaid kliimaeesmärke, mis võivad viia kõrgete energiahindade ja tööstuse väljarändeni.