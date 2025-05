Hotellide juhid: meil tuleb rinda pista uute väljakutsetega, turistide käitumine on muutunud

Tallink Hotels juhatuse liikme Ave Svartsi sõnul on välisturistide arv küll veidi kasvanud, kuid nende hotellide keskmine täitumus jääb siiski alla eelmise aasta tasemele. «Turule on lisandunud uusi majutusvõimalusi, mis omakorda mõjutab olemasolevate majade täitumust negatiivselt. Paraku on 2025. aasta esimeses kvartalis langenud ka keskmine hind ning Tallinna majutushinnad püsivad endiselt 2019. aasta tasemel,» märkis Svarts.

Ta lisas, et arvestades inflatsiooni ja maksutõuse, on olukord majutussektori jätkusuutlikkuse seisukohast murettekitav. «Kuigi turistide arv on tasapisi kasvamas, tuleb kõigil turuosalistel tegutseda läbimõeldult ja pika vaatega, et säilitada õiglane hinnatase ning kindlustada investeerimisvõimekus ja kvaliteetse teenuse pakkumine tulevikus,» tõdes Svarts.