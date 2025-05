Ekspert selgitab: kas auto garantii tagab hingerahu?

Garantii võib olla piiratud ka sõiduki läbisõiduga. «Inimesed eeldavad sageli, et garantii katab kõik vead – aga see pole nii,» rõhutas Vatt. Näiteks silladetailid võivad olla kaetud vaid 60 000 kilomeetrise läbisõiduni, kuigi üldine garantii kehtib pikemalt. Mõnel tootjal kehtib piirang kogu veermikule, mõnel mitte.

Auto vales kohas hooldamine võib kätte maksta

Veel üks tüüpiline komistuskivi on auto hoolduse koha valik. Mõnel juhul kehtib garantii ainult siis, kui auto on viidud hooldusesse konkreetsete partnerite juurde. Kui autoomanik käib mujal hoolduses, võib see tähendada automaatselt ka garantii lõppu.

Lisaks tuleb autoomanikul endal täita kindlaid kohustusi sõiduki heaolu tagamiseks. Näiteks kui autol on tahmafilter ja sellega sõidetakse vaid lühikesi linnaotsi, võib süsteem ummistuda. See omakorda tähendab, et garantii ei pruugi kehtida, sest rike tuleneb valest kasutusest.

Kas garantii kehtib ka välismaal?

Paljud ei mõtle enne reisile minekut, et kui auto läheb katki välismaal, ei pruugi garantii kehtida. «Enne reisi tasub uurida, kas ja millises ulatuses kehtib garantii välismaal. Kas saad abi? Kas on õigus asendusautole?» selgitas Vatt. Mõnel juhul on autoabi garantiis sees, mõnel juhul mitte – ja see võib mängida aga suurt rolli, eriti autoga puhkusel olles.

Kasutatud auto puhul tasub ka varasemad hooldusvälbad üle vaadata.

Kui auto on ostetud kasutatuna, tuleb erilise hoolega kontrollida, kas varasemad hooldused on tehtud õigel ajal. Hooldusvälpade ületamine võib samuti kehtiva garantii tühistada.