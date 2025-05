Briti autotootjad saavad USAsse eksportida aastas 100 000 autot kümne protsendi suuruse tollimaksuga. Sellega on kaetud praktiliselt kogu Ühendkuningriigi läinud aasta autoeksport USAsse. Samal ajal peab teistest maadest autodele maksma USAsse müües 25-protsendist tollimaksu.

«Selle leppe alusel on nüüd odavam importida Suurbritanniast autosid, kus on väga väike osakaal USA autoosadel, samal ajal kui Mehhikos ja Kanadas toodetud autodes on pool osadest Ameerikast,» teatas American Automotive Policy Council. «See lööb Ameerika autotootjaid, osade tootjaid ja autotööstuse töötajaid.»