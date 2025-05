Hotellide ja restoranide liit: murettekitav on Soome turistide arvu langus

Kraner selgitas, et hotellide finantsseisu koormavad kasvavad kulud ja maksud, mida tubade tagasihoidlik täitumus ei suuda kompenseerida. «Aasta esimese kvartali tulemused annavad märku, et 2025. aasta majandustulemused võivad jääda 2024. aasta omadele alla. Kuigi turismitulu on peamiselt teenuste hinnatõusu tõttu kasvanud – märtsis olid teenuste hinnad 8,1 protsenti ja kaupade hinnad 2,1 protsenti kõrgemad võrreldes eelmise aastaga –, on välisturistide arv aastases võrdluses hoopis 7 protsenti vähenenud, jäädes 13 protsendiga alla ka 2019. aasta märtsi tasemele,» nentis Kraner.