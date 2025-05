Neljapäeval teatas valitsus, et Eestis kaotatakse ära alkoholiregister, mida teistes Euroopa riikides sellisel kujul nagunii ei eksisteeri. Selle kaotamist on siinsed alkoholitootjad pikalt nõudnud, sest nad ei taha olla teiste riikide tootjatega võrreldes kehvemas seisus.

«Tänase valitsuse soov bürokraatiat vähendada on väga tervitatav ja hea on näha reaalseid tegevusi ning otsuseid. Alkoholiregister ei täida enam oma esialgset eesmärki ning on takistav Eesti tootjatele, seades neid ebaõiglasesse konkurentsipositsiooni ning tehes majanduslikult kahjulikke juriidilisi otsuseid,» kommenteeris A. Le Coqi juht Jaanus Vihand.