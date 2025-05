Bigbank: pankrottide arv on kasvanud

Võrreldes 2023. aasta I kvartaliga on pankrottide arv kasvanud 6 protsenti. Absoluutarvudes ei ole pankrottide arv suur. 2023. aasta I kvartalis oli meil pankrotte kokku 34. Selle aasta I kvartalis 55. Eametsa sõnul on võrreldes ettevõtete koguarvuga need arvud marginaalsed.

«Kui vaadata samast andmebaasist kui palju loodi uusi ettevõtteid, siis näiteks selle aasta I kvartalis registreeriti 6371 uut ettevõtet ja seda oli 4,2 protsenti vähem kui kaks aastat tagasi. Registreerimine muidugi ei tähenda seda, et ettevõte hakkab ka kohe tegutsema. Kus loodi kõige rohkem loodi uusi ettevõtteid? Eks nendeks valdkondadeks on need, kus meil ongi kõige rohkem aktiivselt tegutsevaid ettevõtteid. Nendeks olid kutse- teaduse- ja tehnika alase tegevusega tegelevad ettevõtted ning IT sektoris tegutsevad ettevõtted. Kahes valdkonnas loodi 45 protsenti uutest ettevõtetest. Palju ettevõtteid registreeriti ka ehituses ja kaubanduses. Kõige rohkem pankrotistus ettevõtteid töötlevas tööstuses ja kaubanduses,» ütles ta.