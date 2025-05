INVESTOR MARI Trumpi laamendamine kukutas aktsiaid ja minu portfelli

Investorite seas on börsikukkumistele kaks lähenemist. Pikaajalisele investorile, nagu näiteks Warren Buffett, ei tähenda mõnekümnepäevased järsud kõikumised ega langused midagi. Hoia ja osta juurde. Mina proovisin natuke portfelli kaitsta. Mõlemat tehingut – nii müüki kui ostu hästi ajastada on üliraske. Vaba raha loob vähemalt eeldused, et on võimalik osta, kui aktsiad tunduvad soodsad.