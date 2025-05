Warren Buffetti järeltulija saab ülisuured kingad

Küll aga üllatas, et Omaha oraakliks kutsutud Buffett teatas sisuliselt pensionile jäämisest juba tänavusel aktsionäride koosolekul.

Mitte asjata ei peeta Warren Buffettit 20. ja 21. sajandi edukaimaks investoriks. Aastatel 1965–2024 on tema juhitud ettevõtte Berkshire Hathaway aktsia tootlus olnud kokku 5,5 miljonit (!) protsenti. Kõige olulisema USA aktsiaindeksi S&P 500 tootlus on samal ajal olnud 39 054 protsenti. See teeb Berkshire’i aktsia keskmiseks aastaseks tootluseks 19,9 protsenti ja S&P 500 omaks 10,5 protsenti.