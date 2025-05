Eesti Energia tõmbab investeeringuid kõvasti koomale

Seda kinnitab asjaolu, et viimasel kahel kuul, kus oli küllaltki palju päikest ja tuult, oli tihti keskpäevastel tundidel börsielekter miinuses. Eesti Energia kontserni tütarettevõtte Enefit Greeni esimese kvartali majandustulemused näitasid, et samal ajal kui ettevõtte elektritoodang kasvas 25 protsenti, kahanes ettevõtte puhaskasum 35 protsenti ehk teisisõnu elektrit toodeti siis, kui see oli odav.

Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamme märkis, et Eesti Energia kontsern on jõudnud suurte investeeringute lõppfaasi, mistõttu on nende maht märkimisväärselt vähenemas. Hetkel keskendub ettevõte sellele, et olemasolevad arendusprojektid tööle ja tulu tootma saada.