Fondijuht: Trump tõi aprillis börsile kaose, kuid kas halvim on möödas?

Ta märkis, et Trumpi 100 esimest päeva presidendina on keeruline hinnata, sest lõppeesmärgid pole väga selged. Enamik valimiseelseid lubadusi on täitmata: konflikti Lähis-Idas ja sõda Ukrainas ei ole peatatud, avaliku sektori kulutuste kärped ei kulge ladusalt ning «vabastamispäeva» tariifid, mis pidid Ameerikat ebaõigluse eest päästma, on edasi lükatud.