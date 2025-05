«Konkurentsiamet on olnud kaasatud enne tehingu jõustumist ja on heaks kiitnud võõrandamise plaani uutele omandajatele. Konkurentsiamet ei ole veel ametlikult võtnud seisukohta, kas Maag Grupp on koondumise käigus võetud kohustused täitnud,» ütles konkurentsiameti haldusmenetluse valdkonna jurist Eugen Kask.