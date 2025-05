Tallinna Linnatransport müüb oma villa maha

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) annab teada, et on alustanud enampakkumisega, mille objektiks on Kadaka tee 62 kinnistu, millel asub hoone, mis on tuntud ka kui Burmani Willa. Kinnistu ei ole seotud ettevõtte põhitegevusega ning selle müük on osa varade sihipärasest ja tõhusast kasutamisest, teatab linnafirma.