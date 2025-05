Rahandusministeerium: kütuse- ja elektrihinnad on langenud

Teenuste hinnad on aastaga tõusnud pea 10 protsenti. Kui aasta alguses hakkas kehtima mootorsõiduki registreerimistasu, mis kajastub teenuste all, siis aprillis lisandus meditsiiniteenuste kallinemine. Arstiabi visiiditasu ja voodipäeva tasu tõusul on märkimisväärne mõju tarbijahinnaindeksile (THI), ulatudes 0,5 protsendipunktini. Lisaks jõustus aprillis lasteaia kohatasu langetus Tallinnas, kuid selle meetme mõju tarbijahindadele on tagasihoidlik.