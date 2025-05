Wolt avab emadepäeva eel uue teenuse

Wolti platvormil on nüüd saadaval võimalus saata kingitusena kõiki tooteid, mida leiab selle laiast restoranide ja jaekaupade valikust. Uus funktsioon võimaldab lisada tellimusele kaasa personaalse tähendusrikka sõnumi. Lisaks pakub see lahendust, kus saaja saab eesootava kingi kohta eelteavituse koos digitaalse kaardiga, et saadetise kohaletoimetamist jälgida ja õigel ajal kodus või kontoris kohal olla.