ELISA IT-JUHT End isejuhtiv tiim ei sünni iseenesest

Vabadus tuleb ühes vastutusega ja nende kahe tasakaal on mistahes kontekstis – üksikisiku või tiimi tasandil – kõige olulisem. Kui organisatsioon annab tiimile vabaduse otsustada ja tegutseda, on kriitiline sama hooga panna paika ka vajalikud piirjooned, et vabadus ei muutuks anarhiaks. Olulised on selged eesmärgid, suunised ja mõõdikud, mis aitavad tiimil oma edusamme hinnata.

Kuid lisaks juhi poolt kehtestatud reeglistikule on isejuhtivuse juures vältimatult oluline ka juhi täpne roll. Kuigi olukorras, kus meeskond on oma edu ja toimetuste eest ise vastutav, tundub igasugune sekkumine juhi poolt kui liialdus, siis reaalsuses asjad nii pole. Sest kuigi tiimid võivad olla isejuhtivad, vajavad nad jätkuvalt kedagi, kelle poole vajaliku toe saamiseks pöörduda. Ning see tähendab, et isejuhtivaid ja autonoomseid töötajaid tiime ja töötajaid soosivas ettevõttes peab juhi roll ka vastavalt muutuma.