Nordecon: Eesti ehitusturu langus näib olevat peatunud

Makromajanduse näitajad annavad alust uskuda, et Eesti ehitusturu langus on peatunud ning turg on stabiliseerumas. Rajatiste segmenti toetab ka tänavu Rail Baltica tööde maht, samal ajal kui transpordiameti investeeringud jätkavad vähenemist. Hoonete segmendis on teatavat elavnemist märgata erasektori tellimustes. Stabiilsus kajastub ka kontserni 2025. aasta I kvartali tulemustes, teatas ettevõte neljapäeval avaldatud esimese kvartali tulemustes.