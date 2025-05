Saku Õlletehase tooted jõuavad Indias poodidesse

«See on suur samm nii Saku Õlletehase kui ka Eesti ekspordi vaatest laiemalt. Koostöös HS Oberoi Spiritsiga siseneme maailma ühele suurimale ja kiiremini kasvavale turule, kus elab ligikaudu 1,4 miljardit inimest. See partnerlus on kinnituseks nii Saku Õlletehase kui kogu Eesti toidu- ja joogisektori maailmatasemel kvaliteedile. Loodame südamest, et see koostöö saab olema pikaajaline ning et India õllesõbrad võtavad meie tooted soojalt vastu, kui need poelettidele jõuavad,» ütles Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.