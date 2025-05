Ühte osa praeguse valitsuse maksutõusudest on valitsus põhjendanud suuremate kulutustega julgeolekule. Üks selliseid oli ka käibemaksutõus. Tänavu juulis kerkib käibemaks 22% pealt 24% peale. Algselt lubati rahvale, et kõrge käibemaksumäär on ajutine ning saab 2028. aastaga läbi.