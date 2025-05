Veiste arv langeb, hinnad tõusevad: kas veiseliha ja piim muutuvad luksuseks?

Soomes on viimastel nädalatel puhkenud paanika veisehakkliha pärast, kuna seda pole lihtsalt saada. Soome kaupmeeste sõnul on defitsiidi taga suurenenud nõudlus ja tootmisraskused. Soome ekspertide hinnangul on juurpõhjus aga selles, et Soomes on veiste arv aastakümnete jooksul pidevalt vähenenud.