«Nendega suhtlemine tekitab meeleheidet – nagu poleks isegi kuhugi kurta. Taksos on tekkinud uus trend: Bolt arvutab sõiduajaks kümme minutit, kuigi Waze näitab sama marsruudi läbimise ajaks neliteist minutit. Kui sõit kestab neli minutit kauem, tuleb teavitus: kuna sõit kestis oodatust kauem, lisatakse sõidu hinnale veel umbes 15 protsenti,» märgib üks kasutajatest ja lisab: «See tähendab, et hind, mida rakenduses esialgu näed, on vaid juhis. Ja kui juht sõidab tiheda liiklusega tänaval – see on sinu probleem».