Elon Muski päevad Ameerika Ühendriikide presidendi erinõunikuna ja valitsuse efektiivsuse ameti (DOGE) juhina on loetud. Mai lõpus astub ta sellest rollist tagasi ning tema tegevus on sattunud ulatusliku kriitika alla – ja põhjuseid selleks on Musk küllaga andnud. Samas jääb tihti tähelepanuta üks aspekt: ilma DOGEta poleks tehtud ühtki poliitilist pingutust, et riigiaparaati kärpida ja kulutusi vähendada – olukorras, kus ainuüksi tänavune eelarve puudujääk on ligi kaks triljonit dollarit.