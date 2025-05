Riigikogu liige Mart Maastik tõi teravalt esile Hiiumaa vallavolikogu mure, mille kohaselt on piletihinnad pidevalt tõusnud ilma kohalike omavalitsustega konsulteerimata. See on eriti problemaatiline olukorras, kus opereeriv TS Laevad teenib märkimisväärset kasumit.

Maastik rõhutas, et praegused hinnad on saareelanike jaoks kohati nii kõrged, et nädalavahetuse reis saartele võib osutuda kallimaks kui nädalane puhkus Türgis. See seab löögi alla saartel elavate inimeste võimalused oma kodukanti reisida ning võib viia elu väljasuremiseni.