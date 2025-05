Tollid sunnivad tuntud autotootjat töökohti koondama

See tähendab umbes 125 töökoha kaotust.

Kuigi täpsed ametikohad ja mõju tootmisele on veel selgusetu, kinnitab Volvo, et nad jäävad pühendunuks oma pikaajalisele plaanile luua Lõuna-Carolinas tulevikus 4000 töökohta ja tootmist suurendada.

Sealjuures kinnitas Volo seda, et koondamised ei ole osa hiljuti teatatud suuremast ülemaailmsest kulukärpest. Ettevõte rõhutab, et USA turg on neile jätkuvalt oluline ja nad keskenduvad oma sealsete toodete ja tootmise arendamisele.