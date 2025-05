Coop Panga juhatuse liige selgitas, miks odavad laenud tõid kaasa kiire hinnatõusu

Kurtmann kirjeldas, et kui aastatel 2015-2022 kui euribor miinuses, siis ärid kasvasid. «See oli selline mõnus periood,» sõnas ta. Siiski tõi see endaga kaasa kiire inflatsiooni, mille tõttu hinnad tõusid. Madal euribor soodustab tarbimist, mis kütab üles majandust ja kergitab hindu. Eestis oli inflatsioon peale koroonakriisi üle 20 protsenti aastas. Hinnad tõusid ka mujal maailmas, eriti USAs.

Inflatsiooni ohjeldamiseks hakkasid keskpangad intressi tõstma. See vähendas majanduse aktiivsust ehk inimesed hakkasid vähem tarbima ja ettevõtted tegid väiksemas mahus investeeringud. Intressimäärade langetamine toimis ning euroala inflatsioon taandus ligi kahele protsendile. Siiski on see Eestis inflatsioon üle nelja protsendi. Seega majanduse aktiivsus suureneb ning sellega koos kiireneb ka hinnatõus. Siiski võib öelda, et elu läheb normaalsusesse tagasi ning laenuintressid ja euribor langevad, rääkis Kurtmann.