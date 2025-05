MAAKLER SELGITAB Tänavatasandi äripinnad: kas rohkem on uhkem?

Esmapilgul võib jääda mulje, et sellistest pindadest on pigem puudus, sest neid sageli otsitakse. Ent siin on oluline «aga»: nõudlus keskendub pindadele, mis asuvad rahvarohketel tänavatel, on hästi nähtavad ja ligipääsetavad ning mugavate parkimisvõimalustega. Sellistele tingimustele vastavaid pindu leidub vaid kesklinnas ja mõnel suuremal tänaval, seega on neid vähe ning need vabanevad harva, sest suurepärasest asukohast üldjuhul ei lahkuta.