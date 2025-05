Selgus aasta kinnisvarategu

Arteri kvartal on ärikvartal, mis ühendab Tallinna hinnatuimad büroopinnad, valiku toitlustus- ja teeninduspindu, mugava parkimise ning linnapargi. Lõplikul valmimisel saab Arter igapäevaseks töökeskkonnaks ca 2800 inimesele. Arteri kvartal koosneb kolmest hoonest ja neid ühendavast aatriumist. 15-korruselises Arteri büroohoones tegutsevad erinevate valdkondade ettevõtted, 9-korruselises hoones on 2024. aasta juulikuust avatud Bob W korterhotell ja 28-korruselisse, Tallinna kõrgeimasse büroohoonesse kolib suve lõpul Swedbanki peakontor.

Kvartali arhitekt on Martin Aunin, sisearhitekt Arhitekt11, spordiklubi ja ujula sisearhitekt on ArtAku Sisearhitektuuribüroo. Kogu kvartali ehituse peatöövõtja on Merko. Keskkonnasõbralike energialahendustega liginullenergiahooned on projekteeritud ja ehitatud rahvusvahelise BREEAM standardi Excellent tasemele vastavalt.