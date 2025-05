Igavesed maksud – inimesed peavad hakkama tasuma teenuse eest, mida ei kasutagi

Eestis on tekkinud probleem – prügiprobleem, mis tuleneb suures osas asjaolust, et Eesti poliitikud-ametnikud on Euroopa Liidule lubanud, et hakkame jäätmekvoote täitma (vt all). Eesmärk on, et rahvas hakkaks usinalt prügi sorteerima ja jäätmeid uuesti kasutusele võtma. See pole aga päris säärasel määral juhtunud, nagu poliitikud-ametnikud lootsid. Osaliselt on põhjus Eesti jäätmeturu eripäras, osalt aga selles, et ainuüksi seaduse tegemisega polegi võimalik soovitut saavutada. Näiteks on loodud seadusi, mida praktikas polegi võimalik täita – nagu tänavu kehtima hakanud kliimaministeeriumis koostatud nõue, et tekstiilijäätmeid peab eraldi koguma. Praktikas aga selgus, et kuna mingit ümbertöötlemisvõimalust neil jäätmetel Eestis ei eksisteeri, pole mõtet lolli mängida ja eraldi sorteerida, kui kõik see inimeste vaevaga eraldi kogutud tekstiil nagunii Iru põletusjaamas maandub. Niisiis ignoreeritakse kohalikes omavalitsustes suuresti uut nõuet.