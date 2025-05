KINNISVARAJURIST SELGITAB Miks ei või lepingu lõppedes üürnikku eluruumist välja tõsta?

Kui üürileping lõppeb, ei tähenda see automaatselt, et üürnik peab oma kodust lahkuma – vähemalt mitte kohe. Seadus kaitseb eluruumi valdaja õigusi isegi olukorras, kus üürileping on lõppenud või vaidlusalune. Miks ei või omanik lepingu lõppedes üürnikku eluruumist välja tõsta, kirjutab kinnisvarajurist Evi Hindpere Facebookis.